Fosti: emotsioon on vägev, nautisin seda jooksu

"Emotsioon on vägev! Väga ilus koht finišeerimiseks, ilus ilm, rahvas elab kaasa, endal oli väga hea tunne. Eks lõpp ikkagi raske, aga ma nautisin seda jooksu," rõõmustas Fosti.

Suurema osa distantsist jooksis Fosti koos Ibrahim Mukungaga, aga lõpuks läks ta keenialasel eest ära ja edestas teda 34 sekundiga. "Eks see oli näha, et ta ikkagi lõõtsutas päris palju," ütles Fosti. "Mul oli hea tunne, jooksin päris mitu korda tal eest ära, siis ta tuli järele, aga otsustasin, et viimased kolm kilomeetrit ikkagi pingutan rohkem, hingamine läks intensiivsemaks. Tahtsin ikkagi mõnusa lõpuspurdiga lõpetada."

Tallinna Maratoni stardid ja finišid on esimest korda Toompea jalamil. Kõigi kavasolevate distantside võistlustrassid on üheringilised, algavad ja lõpevad kesklinnas ning kulgevad Tallinna linna tänavatel ning kergliiklusteedel. "Oli väga huvitav rada," hindas Fosti 21,1 km distantsi. "Mõned pöördekohad võib-olla muudaksin, seda saab korraldajaga rääkida, aga üldiselt väga hea koht, logistiliselt tuttavatel hea tulla kohale kaasa elama. Ega paremat ringi Tallinnas väga ei anna teha."

Mida Tallinna Maratoni poolmaratoni võit Fosti jaoks tähendab? "Konkurents polnud täna muidugi nii tugev, aga Eesti suurimat jooksu võita on uhke tunne. Olen nüüd võitnud nii 10 km, esimest korda poolmaratoni kui ka maratoni. Arvan, et olen esimene, kes on selle kolmikuga hakkama saanud," muheles ta. "Hea tunne! See on ikkagi Eesti jooksjate jooksupidu, au on olla siin hulgas."

"Nüüd võib küll hakata nautima lihtsalt suuri linnamaratone. Järgmisel aastal on plaan teha Tallinna Maratonil lahkumismaraton," lisas Fosti.