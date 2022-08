Fosti: usun, et nüüd on tiitlivõistluste maratonid minu jaoks joostud

Fosti kaotas kodupubliku rõõmuks võidutsenud sakslasele Richard Ringerile (2:10.21) üheksa minutit ja 14 sekundit, mis andis talle 41. koha. Eesti jooksjate parim oli Tiidrek Nurme (2:12.46; 11. koht), Kaur Kivistik oli 32.

"Viimane ring läks raskeks, ju siis oli ikkagi midagi vajaka," rääkis Fosti pärast võistlust ERR-ile. "Ma arvan, et treeningutel üle ei treeninud ja vähe ka mitte: võib-olla oleks mõned trennid pidanud tegema vähe parema kvaliteediga."

"Ega lihtne polnud kellelgi, võib-olla peale esikümne. Olen tervena ja arvan, et vähe õnnelikumana finišis kui Tokyo maratonil. Mul on hea meel, et kõik kolmekesi jooksime alla 2:20," lisas Fosti.

39-aastane Fosti võistles juba 20 aastat tagasi Jamaicas juunioride maailmameistrivõistlustel, toona osales ta 800 meetri jooksus. Suurvõistlustel tegi Fosti esimest korda maratonis kaasa 2014. aastal Zürichi EM-il.

"20 aastat on jalgades, see annab paraku tunda," tõdes Fosti. "Andsin kindlasti endast parima. Poolel distantsil oli enesetunne väga hea, lootsin, et lõpp on ka selle võrra parem, aga maraton algab ikkagi teises pooles. Täna ei olnud viimane ring ikkagi kerge. Ma usun, et nüüd on tiitlivõistluste maratonid joostud, tahaks hakata maratoni nüüd rohkem nautima."