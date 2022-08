M-Sport soovib, et Loeb teeks nendega kaasa kogu järgmise hooaja

M-Spordi juht Malcolm Wilson tahab, et üheksakordne WRC maailmameister Sebastien Loeb teeks nendega kaasa kogu järgmise ralli hooaja, kuid arvab, et tõenäoliselt sõidab Loeb siiski üksikutel etappidel.

Kogu Loebi tiitlivõitmise ajal aastatel 2004–2012, võistles ta otse Wilsoni M-Spordi meeskonna vastu. Kuigi Ford võitis tootjate meistritiitli aastatel 2006 ja 2007, ei võitnud ta sõitjate tiitlit, kui Loeb aktiivselt võistles.

Kuid Loeb meelitati tänavu uue hübriidralli 1 ajastu algul tagasi WRC-sse, võites hooaja avaetapi Monte Carlo ralli oma M-Spordi debüüdil.

"Ma hindan nüüd väga seda, miks me talle üheksa meistritiitlit kaotasime," ütles Wilson DirtFishile.

"Peate mõtlema, et kui me temaga sellel tasemel võistlesime, oli ta 30. eluaastates. Nüüd on ta 48-aastane ja teeb seda siiani," lisas Wilson.

"Nüüd temaga koos töötades mõistan, kui hea ta on ja ta on 10 aastat vanem, kui ta oli meistritiitleid võites," kommenteeris Wilson.

Küsimusele, kas Loeb nautis tagasitulekut piisavalt, et 2023. aastal rohkematel etappidel sõita, tunnistas Wilson, et seda on veel "vara öelda", kuid vastas: "Pole saladus, et tahaksin proovida ja leida viisi, kuidas teda rohkematele etappidele sõitma saada."

"Kindlasti ei taha ta tervet meistritiitlit teha," jätkas Wilson. "Loodetavasti saame ta kasvõi mõningateks etappideks," sõnas Wilson.