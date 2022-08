Allsalu MM-kullast: meil tiimitöö toimis

Esimest korda saabus Eesti kettagolfikoondis koju maailmameistrivõistluste kuldmedaliga tiimide arvestuses. Eesti koondis sõitis Horvaatias toimuvale tiitlivõistlusele üheksa sportlasega.

Finaalis paarismängus võistelnud Mathias Villota ja Kaidi Allsalu jäid turniiriga rahule.

"Meil sujus kõik väga hästi. Meil tiimitöö toimis ja feeling oli hea ja lihtsalt kõik sujus ja kõik läkski väga hästi," rõõmustas Allsalu. "Ma arvan, et kõik läks nii nagu minema pidi."

"Ma arvan ka, et kuldmedal tuligi just selle pärast, et me olime nii ühtne võistkond," lisas Villota. "Toetasime üksteist, kui olid rasked ajad, ja see meile võidu tõigi."

Koondise kapteni Siim Ühtidi sõnul seisnes Eesti koondise edu võti selles, et võistkonna komplekteerimisel oli palju valikuid.

"See, mis meile võidu lõpuks tõi, ongi, et meil on nii mitmekesine koondis ja nii mitmekesine meeskond. Meil olid kõik mängijad nii tugevad," arutles Ühtid. "Et kui teistes riikides oligi mõnel kuus mängijat ja võib-olla punnitakse see seitsmes mängija ka, kes võib-olla ei olegi nii, osad olidki seal alla aasta mänginud discgolfi, neile olime raske vastane kindlasti. Meil oli valikut rohkem ja saime vaadata, kuidas kellelgi tunded on ja kuidas rada meeldib. Ja no poisid on meil ka väga tublid."

Sel korral jäid tiimide maailmameistrivõistlustelt eemale USA-s mängivad profisportlased, nende hulgas ka Kristin Tattar ja Albert Tamm.