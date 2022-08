F1 boss: vormelikarussell ei naase iialgi Venemaale

Tänavune Venemaa GP jäetiVenemaa sissetungi pärast Ukrainasse ära, vahetult pärast sõja algust lõpetas FI venelastega ka lepingu, vahendab insidethegames.

Esimene Venemaa GP peeti 2014. aastal Sotši olümpiapargis. Igal aastal võttis Venemaal võidu Mercedese piloot, Lewis Hamilton võidutses seal koguni viiel korral.

Tänavune Venemaa GP pidi toimuma 25. septembril ja see pidi olema viimane kord kui võisteldakse palju kriitikat teeninud Sotši ringrajal, järgmisest aastast pidi võistlus kolima Peterburi, aga need plaanid on nüüd tühistatud.

"Olen alati uskunud ütlusesse, et iialgi ei tohiks öelda iial. Aga sel korral saan täie kindlusega öelda, et me ei pea enam nendega läbirääkimisi, vormelikarussell ei naase kunagi Venemaale," ütles Domenicali Saksamaa väljaandele Sport Bold antud intervjuus.

Venemaa GP promootor Aleksei Titov ütles seepeale kodumaa meediale, et F1 võlgneb neile endiselt raha lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest. "See võlg on veel üleval, soovime seda raha saada," ütles Titov. "Seda sõltumata sellest, millisel seisukohal on F1 tulevikus Venemaal võistluste korraldamise osas. Praegune olukord maailma spordis on äärmiselt politiseeritud. See, mis ta ütles, on selgelt poliitilise varjundiga, sel pole spordi tegeliku tähendusega midagi pistmist."