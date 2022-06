Joshua ja Ussõki kordusmatš peetakse augustis

Kahekordne maailmameister Joshua kaotas punktidega Ussõkile eelmise aasta septembris, kuid kohtub ukrainlasega kordusmatšis 20. augustil.

Algselt paika pandud matši toimumise kuupäevaks oli 23. juuli, kuid Ussõki promootor Oleksandr Krasjuk ütles, et neil oli kästud valmistuda hilisemaks kuupäevaks.

Matši võõrustab Saudi Araabia, kus 32-aastane Joshua on varasemalt korra võidelnud. 2019. aastal alistas ta seal korduskohtumises Andy Ruiz juuniori. See on juba teine kord, kui kauaoodatud kordusmatš Ussõki ja Joshua vahel edasi lükatakse.

Pärast seda, kui Ussõk domineeris Tottenham Hotspuri staadionil peetud matši, paiskas Joshua koheselt õhku korduskohtumise klausli, lootes juba käimasoleva aasta mais uuesti võidelda.