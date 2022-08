Kaasiku: see oli mu parim tiitlivõistluste jooks

Rakvere lähedal trotsiti tänasel lühirajavõistlusel nii tuult kui vihma. Eestlanna Evely Kaasiku läbis distantsi ajaga 37.07, Euroopa meistriks kroonitud šveitslanna Simona Aebersoldile kaotas ta minuti ja 27 sekundiga.

"Ma teadsin, et siin on kõik võimalik, et siin tuleb väga keeruline see rada ja kõik ja ma läksin sellise mõttega jooksma, et ma võtan hästi rahulikult. Lihtsalt väga rahulikult, täpselt, rahulikult, ilusti, mul on aega nii palju kui ma tahan, ma võtan selle aja mis mul vaja on, ja ma teadsin, et mul tempo hakkab ise tõusma järjest ja õnneks see nii läks. Raja keskel hakkas käest ära libisema, natuke hakkas väiksemaid vigu tulema, aga ma sain ühe norra naise kätte ja tema natukene abistas siis ja korrigeeris minu nurkasid ja siis seal kus mina olin kiirem, tema oli aeglasem, ma aitasin teda kiiremini edasi ja siis seal kus mina olin aeglasem, tema oli kiirem ja mul tegelikult vedas ka sellega ikkagi," kommenteeris Kaasiku.

Pronksmedali teenis tavaraja kuldmedali võitnud soomlanna Venla Harju. Kaasiku enese - ja ka Eesti orienteerumise jaoks - oli hõbe ajalooline tulemus. Senised parimad tulemused olid naiste kuues koht tavarajalt ja meeste pronks samuti tavarajalt, 2006. aastal.

"See oli mu parim tiitlivõistluste jooks, võibolla sellistel väiksematel võistlustel, Eesti MV, Balti MV on sellist olnud, aga suurtel tiitlivõistlustel mul kipub tulema vigu sisse, aga nüüd oli ikka päris... päris hea."

Meeste võistluses läks kolmikvõit Rootsi eesotsas Albin Ridefeltiga, parima eestlasena lõpetas Lauri Sild 16. kohal.