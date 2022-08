Teatevõistluse võitsid norralased, Eesti meeskond seitsmes

Rakveres orienteerumise Euroopa meistrivõistluste viimasel võistluspäeval tuli läbida teatevõistlus, kus meeste arvestuses olid võidukad norralased, naistest said kulla rootslased. Eesti meeskond sai seitsmenda ja naiskond üheksanda koha.

Meeste teatevõistlusel võitsid kulla Norra esimene meeskond (Kasper Harlem Fosser, Magne Daehli, Eskil Kinneberg) ajaga 1:46.44. Hõbemedali said Rootsi kolmas võistkond (Viktor Svensk, Isac von Krusenstierna, Max Peter Bejmer) (+1.31) ja pronksi jooksid endale rootslaste järel Šveitsi esimene tiim (Daniel Hubmann, Florian Howald, Matthias Kyburz) (+1.41).

Eesti esimene meeskond, kuhu kuulusid Kristo Heinmann, Lauri Sild ja Kenny Kivikas, said seitsmenda koha (+3.43). Eesti teine võistkond koosseisus Heino Ollin, Uku Laur Tali ja Jaagup Truusalu sai 22. koha (+12.31). Kolmas koosseis (Sergei Rjaboshkin, Reigo Teervalt ja Ats Sõnajalg) lõpetas distantsi 42. positsioonil (+50.55).

Naiste teatevõistluse võitjaks krooniti Rootsi esimene naiskond (Sara Hagstrom, Tove Alexandersson ja Lina Strand) ajaga 1:49.18. Tšehhile EM-i esimese medali tõi esimene võistkond koosseisus Adela Finstrlova, Tereza Janosikova ja Vendula Horcickova (+ 5.10). Pronksmedali sai norralannade esimene tiim (Andrine Benjaminsen, Marie Olaussen, Ane Dyrkorn) (+ 6.14).

Eesti naiste esimene võistkond, kuhu kuulusid Evely Kaasiku, Eleri Hirv ja Marianne Haug, sai üheksanda koha (+13.30), edestades napilt Taani esimest koosseisu (+13.31).

Eesti teine naiskond (Margret Zimmermann, Sigrid Ruul ja Lorely Kõrvel) saavutas 25. koha (+36:20).

Enne võistlust:

Eesti naiste esimeses grupis jooksevad Evely Kaasiku, Eleri Hirv ja Marianne Haug. Teises koosseisus on Margret Zimmermann, Sigrid Ruul ja Lorely Kõrvel.

Meeste start algab kell 12.00, kus Eesti esimeses tiimis on Kristo Heinmann, Lauri Sild ja Kenny Kivikas. Teises meeskonnas on Heino Ollin, Uku Laur Tali ja Jaagup Truusalu. Kolmandas võistkonnas on Sergei Rjaboshkin, Reigo Teervalt ja Ats Sõnajalg.

Laupäevasel lühiraja võistlusel pälvis Evely Kaasiku hõbemedali, läbides distantsi ajaga 37.07, Euroopa meistriks kroonitud Simona Aebersoldile (Šveits; 35.40) kaotas ta minuti ja 27 sekundiga. Pronksmedali teenis neljapäeval tavaraja kuldmedali võitnud soomlanna Venla Harju (38.30) ning esiviisikusse pääsesid veel norralanna Ane Dyrkom (38.57) ja soomlanna Marika Teini (39.09).

Meeste võistluses tegid puhta töö rootslased. Euroopa meistriks tuli Albin Ridefelt ajaga 35.40, hõbemedali teenis Anton Johansson (35.57) ja pronksimedali pälvis Gustav Bergman (36.17). Esimesena jäi medalita soomlane Olli Ojanaho (37.45) ja viiendaks koha saavutas norralane Eskil Kinneberg (37.59).

Parima eestlasena lõpetas Lauri Sild 16. kohal (39.57), kaotust võitjale kogunes neli minutit ja 17 sekundit. Kenny Kivikas teenis 18. koha (40.06), Timo Sild lõpetas 24. kohal (40.48), Kristo Heinmann oli 34. (42.26) ja Heino Ollin sai 58 mehe konkurentsis 46. koha (45.04).