Rahvusvahelises konkurentsis tuli Eesti 3x3 korvpallimeistriks U-23 koondis

Tallinna Tehnikaülikooli spordisaalis selgitati laupäeval kaheksa tundi kestnud finaalturniiril välja Eesti meistrid kaheksas erinevas võistlusklassis. Kõige tugevamaid lahinguid pakkunud meeste eliitsarjas olid eestlastele konkurentsi pakkumas ka tiimid Hispaaniast, Leedust, Lätist ja Soomest.

Eesti meistritiitli võttis ainsa kodumeeskonnana finaali jõudnud Eesti U-23 võistkond koosseisus Aleksander Oliver Hint, Hendrik Eelmäe, Robin Kivi ja Mihkel Kirves. Finaalis pidid nad tunnistama ka eelmisel aastal Tallinn Openil võidutsenud Leedu tiimi Suduva-Mantiga 21:19 paremust.

"Kõik mehed tahtsid seda mängu võita, kerge meil ei olnud," rääkis ERR-ile Robin Kivi. "Oli teada, et me oleme kaks võrdset meeskonda, ei saa öelda, et me ei jäänud rahule selle mänguga. Kui on selline punkt-punktis mäng, siis lõpp võib minna ükskõik kummale poole."

Poolfinaalis said leedukad jagu Haljala NGU/Eesti koondisest, kes koduste meistrivõistluste arvestuses sai kaela hõbeda, kui teise ja kolmanda koha mängus alistasid nad 21:17 tiimi G-Money.

"Pronksi peale mängus... teoorias peaks meil rammu olema rohkem, aga vastased näitasid, et midagi lihtsalt meile ei antud," sõnas hõbeda kaela saanud Eesti koondislane Rait-Riivo Laane. "Seal mõni vise läks siia-sinna, ka see mäng oleks võinud nugadele minna. Tegelikult need välismeeskonnad, kes siin olid, on mõlemad väga heal tasemel ja ka meie enda poisid - nii nooremad kui vanemad - tase on kõvasti parem. Ainuke asi, mis on kurb, et kui on 3x3, siis võiks õues mängida. Aga täna on vihmane ilm, arusaadav, miks sisse kolisime!"

Haljalaga hõbeda teeninud Jaan Puidet sai täna mängida ka oma koduklubi Valladolidi Real tiimikaaslaste vastu, kui Hispaania 3x3 tiim oli Tallinnas esindatud kõrgliiga mängijatega. Kokku osales laupäevasel finaalvõistlusel 274 mängijat.