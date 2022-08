Naiste võrkpallikoondis jäi kordusmängus alla Austriale

Peatreener Alessandro Orefice andis laupäeval rohkem mänguaega vahetusmängijatele. Eesti resultatiivseimaks kerkis 11 punktiga (+4) Nette Peit, 8 punkti panustasid nii Kadi Kullerkann (+0) kui ka seekord nurgaründajana tegutsenud Nora Lember (-1). Austriale tõi Kora Schaberl 14 punkti (+5), vahendab volley.ee.

Eesti jäi laupäeval kindlalt alla blokis. Blokipunkte sai Eesti vaid kolm vastaste kümne vastu, servil lõid eestlannad 4 ässa (12 viga) ja austerlannad 5 ässa (12 viga). Parem oli Austria mängijate vastuvõtt (32%) ning ka rünnakuid lahendati edukamalt (41%). Eestlaste vastuvõtt ja rünnak olid vastavalt 28% ja 39%.

Järgmise nädala reedel ja laupäeval peab rahvusnaiskond suve viimased kontrollmängud, kui Tallinnas Sõle soprdihoones kohtutakse kahel korral Ukrainaga.

Eesti B-koondis pidas laupäeval samuti teise kontrollkohtumise Läti A-esindusega ning sai 0:3 (11:25, 16:25, 18:25) kaotuse. Lisageimi võitis 25:14 samuti Läti naiskond.

Eesti resultatiivseim mängija oli 8 punktiga (-5) Maren Mõrd, 5 punkti (-3) lisas Kelly Metsamärt ning 4 punkti (+1) Mirjam Karoliine Kask. Lätile tõi Megija Dambrehte 11 punkti (+4).

Eesti naiskonna vastuvõtt oli 44%, rünnakuid lahendati vaid 17-protsendiliselt, blokiga teeniti 7 ja serviga 3 punkti (vigu tehti pallingul 10). Läti vastuvõtt oli 43%, rünnak 48%, blokiga teeniti 10 punkti ning servil löödi 16 ässa (eksimusi kogunes 25).

Peatreener Marko Mett sõnas kontrollmäge ja kogu järelkasvukoondise laagrit kokku võttes, et projekt oli igati õnnestunud. "B-koondise projekt täitis oma eesmärgi. Kõik kolmenädalases laagris osalenud 15 noort võrkpallurit said Läti naiste rahvuskoondise vastu käe valgeks. Lisaks hindamatu kogemuse, motivatsiooni ja inspiratsiooni tulevikus võrkpallimänguga edasi tegelemiseks. Kõiki, keda järelkasvukoondises näha tahtsin, paraku kaasata ei saanud. Peamisteks loobumise põhjusteks olid töökohustused ja soov keskenduda rannavõrkpallile," sõnas Mett.

"See, et meil on suvel 30 naist töös, on hindamatu väärtus meie võrkpalli tulevikule. B-koondise mängijad said lisaks näha ja tunda, kuidas treenitakse rahvusnaiskonnas, sest koondise peatreener Alessandro Orefice oli ka B-koondise juures tegev. Lisaks tahan tänada kõiki treenereid, kes olid Paides meie võrkpalli tulevikutegijaid treenimas – Raigo Tatrik, Margit Keerutaja, Tanel Peelo, Janis Sirelpuu ja ÜKE-treener Raigo Koodres," lisas Mett.