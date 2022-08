Laak mängudest Austriaga: oleme saanud oma tempo päris kiireks

Reedel kontrollmängus Austriat 3:1 võitnud naiste võrkpallikoondis jäi laupäeval Paides vastastele 0:3 alla. Koondise ühe tipptegija, diagonaalründaja Kertu Laaki sõnul näitasid need mängud, kus on koondisel veel arenemisruumi.

"Kitsaskohad ongi keerulised ja pingelised olukorrad, kus me hakkame võib-olla liiga rabistama ja ei mäleta enam, mis need õiged asjad on, mida tegema peab," rääkis Laak intervjuus ERR-ile. "Aga tugevad kohad on kindlasti võitluslikkus; meil on füüsilist jõudu ja me oleme saanud oma mängu päris kiireks. See on kindlasti hea ja vastastele üsna keeruline."

Naiste võrkpallikoondis on suve jooksul pidanud tublisti kontrollmänge, millest viimased on järgmisel nädalal Ukrainaga. Erinevust mängude vahel on näha ja liigutakse õiges suunas.

"Võrreldes nende Ungari sõprusmängudega me tegime sammu edasi, eriti kui reedest mängu vaadata. Sellist voolavust tuleb mängu aina rohkem juurde, saame rohkem aru üksteisest platsil, kes kus parasjagu on ja mida teeb, see teeb kindlasti head meelt," lisas Laak.

Sellel aastal suure arenguhüppe teinud ja üheks koondise põhimängijaks tõusnud Silvia Pertens alustab uut hooaega Itaalia esiliigas. Kindlasti tahaks mängida, aga eelkõige areneda igas mängu elemendis. Liiga on tugev ja lihtne ei saa olema, aga ootan põnevusega," tõdes Pertens.