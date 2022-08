Eesti meeskond teenis maleolümpial teise järjestikuse võidu

Partiide kulg oli vahelduv, kuid paraku Eesti naiskonnale matšis Slovakkiaga õnn ei naeratanud. Ainsana sai võidu Anastassija Sinitsõna, Mai Narva kaotas võiduseisust ja Margareth Olde paremast seisust.

Kohtumise viimasena lõppenud partiis sattus Triin Narva võiduseisust kaotusseisu, kuid vastane eksis ja partii jäi viiki. Matši tulemust see ei päästnud ja naiskond pidi leppima 1,5:2,5 kaotusega.

Paremini läks Eesti meestel, kes alistasid 2.5:1,5 Liibanoni. Punkti tõid Kirill Chukavin ja Meelis Kanep, kelle vastane eksis võiduseisus. Kalle Kiik tegi viigi ja Aleksandr Volodin kaotas.

Pärast seitsmendat vooru on nii Eesti mees- kui naiskond võitnud neli, kaotanud kaks ja viigistanud ühe matši. Mehed on 50. kohal ning kohtuvad laupäeval 30. asetusega Argentinaga. Naised on 34. kohal ning mängivad lõunanaaber Lätiga (50. asetus).

Põhiturniiril tegi seni kõik matšid võitnud Armeenia viigi USA meeskonnaga, kuid säilitas ainuliidri positsiooni. Esikolmikus on veel Usbekistan ja India teine meeskond.

Naiste võistlusel jätkas edukalt kõik kohtumised võitnud India esindusnaiskond, kes sai jagu Aserbaidžaanist. Indiale järgnevad Ukraina (viis võitu ja kaks viiki) ning Armeenia ja Gruusia naiskond (mõlemal kuus võitu ja üks kaotus).