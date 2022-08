Karl Gnadeberg tuli dramaatilisel moel piljardi U-17 Euroopa meistriks

Seitsme võiduni peetud finaalkohtumises läks Gnadeberg koguni 6:3 juhtima, peale mida pani Soome esindaja sisse järgmise käigu ja võitis kolm mängu järjest. Otsustav partii jääb nii finalistidele endile kui ka paljudele piljardisõpradele pikaks ajaks meelde.

Nimelt oli Soome sportlasel vaja sisse lüüa veel vaid kolm kuuli, seega oli EM-tiitel praktiliselt juba käega katsuda. Paraku tegi Romppanen jämeda vea ja lõi soovitud kuuli sisse koos valge kuuliga. Järgnes Romppaneni poolt käega löök vastu lauda, mida piljardispordis tõlgendatakse ebasportliku käitumisena ja millega kaasneb hoiatus.

Gnadebergil ei jäänudki muud üle kui lüüa käsipallist (valge asetatakse peale vastase viga lauale vabalt valitud kohale) kaks äärmiselt lihtsat kuuli sisse ja teenida sellega endale Euroopa meistritiitel.

"Sama eriline nagu on Karli võidetud Eesti esimene piljardi tiitlivõistluste kuldne medal, on ka see, mil viisil ning milliste tulemustega ta selle võitis," kommenteeris Eesti piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik.

"Võita 16 parema hulgas neljast kohtumisest koguni kolm otsustavas mängus ehk seisuga 7:6 ning üks kohtumine tulemusega 7:5, ei ole tavaline nähtus. Ju siis pidi nii minema ja meile, eestlastele, see väga hästi sobib."

"Praegune Karli EM-kuld ja Andres Petrovi snuukri EM-võit ning sellega seonduvalt ka siirdumine esimese Baltikumi sportlasena snuukri profiliigasse – see on kvaliteedimärk ja parim kingitus Eesti piljardisõpradele Eesti Piljardiliidu 25. juubeliaastal," jätkas Kuusik.

"Seda momenti tuleb targalt kasutada – väga loodame, et meil õnnestub järgmise aasta veebruarikuus korraldada Kalevi Spordihallis esmakordselt Eestis piljardi Euroopa liiga etapp."

Varasemalt on nii Denis Grabe kui ka Mark Mägi, Mihkel Rehepapp ja mitmed teised Eesti piljardisportlased toonud Eestile tiitlivõistlustelt medaleid, kuid kuldset pole siiani õnnestunud veel kellelgi võita.

Äsja lõppenud piljardi juunioride EM-il kuulusid Eesti koondisesse lisaks Gnadebergile ka Sander Kont ja Revo Maimre (kõik kolm U-17 vanuseklassis) ning Gert Maimre ja Illimar Ventsel (U-19 vanuseklass).

Lisaks 9-palli formaadi kuldsele medalile saavutas Karl Gnadeberg 14.1 formaadis viienda koha. Revo Maimre parimaks tulemuseks jäi 8-palli formaadi viies koht ning Sander Kont saavutas 14.1-formaadis üheksanda koha. U-19 vanuseklassis jäi Gert Maimre 9-palli formaadis napilt medalist ilma ja saavutas viienda koha. Samas formaadis saavutas Illimar Ventsel 17. koha.