Piljardi Euroopa meister loodab Audenteses kasu lõigata spordipsühholoogist

15-aastane piljarditalent Karl Gnadeberg mängib kodusel Balti liiga turniiril 9-palli formaadi juunioride Euroopa meistrina. Ta on ühtlasi esimene Eesti piljardimängija, kes võitnud tiitlivõistlusel kulla. Uhke kuldmedali ja karika teenis ta kuu alguses Bulgaarias, võites rida matše napi 7:6 skooriga.

"Euroopa kuld on tähtis asi, nüüd on võimalus minna MM-ile. Ütleme nii, et see on minu professionaalse karjääri alguspunkt," tõdes Gnadeberg.

Lisaks U-17 vanuseklassi individuaalsele EM-kullale on Gnadebergil kaelas ka meeskondlik pronks, mille ta võitis koos 15-aastase Sander Kondi ja 13-aastase Revo Maimrega. Kui Gnadeberg on mänginud piljardit juba kaheksa aastat, siis tema meeskonnaliikmed neli aastat ja Maimrele oli tiimi pääsemine parajaks üllatuseks.

Et tugevamate sammudega edasi minna, vahetas Gnadeberg kooli ja alustab sügisest esimese piljardimängijana õpinguid Audentese Spordigümnaasiumis.

"Mind aitab spordigümnaasiumis väga see, et seal on spordipsühholoog. Piljard on mõttemäng, kui spordipsühholoog aitab tähelepanu ja kõige muuga, annab see kindlasti lisaks kaasa," tõdes Gnadeberg.

Juunioride Euroopa meistritiitel tagas Gnadebergile koha novembris Puerto Ricos toimuvatele juunioride maailmameistrivõistlustele.