Kaivoja: naiste jalgpall on ka omas mullis väga eriline

Eelmisel pühapäeval naiste jalgpalli EM-i finaalis kohtunik olnud Karolin Kaivoja on esimene eestlane, kes täiskasvanute finaalturniiril õigust on mõistnud. Lisaks finaalile oli Kaivoja ametis ka kahes alagrupi mängus. Esimesele mängule turniiril läks ta vastu positiivsete tunnetega.

"See oli väga hea tunne. Kerge ärevus, aga samas kuna sa oled seda kogu aeg teinud ja ka suur Champions League'i finaal oli just ukse ees, siis sellist nagu suurt ülepeakaela ärevust sees ei olnud. Oli lihtsalt see, et ma lähen ja tahan selle mängu väga hästi ära teha ja nii läksingi peale," rääkis Kaivoja.

Esimest korda kasutati naiste finaalturniiril ka videokohtunikku ehk VAR-i. See ei olnud Kaivoja jaoks midagi täiesti uut, kuid sellele tuli mängude ajal ikkagi eraldi tähelepanu pöörata.

"Mõnel mängul olen saanud enne ka teha, aga samas eks see oli ikka samamoodi. Sa ei mõtle sellele liialt. Sa lähed lihtsalt platsile ja tead, et sul on mingid olukorrad, kus sa pead suhtlema ka VAR-iga, aga ei olnud väga keerukas. See on sul lihtsalt varuks taga olemas ja annab väikese kindlustunde, et midagi hullu ei olnud."

Turniiri lõppedes on Kaivoja õnnelik, et naiste jalgpall nii suurelt pilti tuli ja palju tähelepanu sai.

"Ma usun, et naiste jalgpall tõestas seda, et see on väga võimas ja suur asi nende rekorditega, mis publik meile sinna tõi, ja mis emotsiooni see andis ja kui palju seda kajastati. Muidugi seda ei saa meestega veel 100% võrrelda, aga ma arvan, et seda ei peagi võrdlema, sest naiste jalgpall on ka omas mullis väga eriline ja see tõestaski seda."

Kodumaa murul jooksis Kaivoja täna vaid kohtunike füüsilisi teste, kuid kodustes jalgpallimängudes ta veel niipea kaasa ei tee, sest juba homme sõidab ta naiste U-20 maailmameistrivõistluste finaalturniirile Costa Ricasse.