Kaivoja mõistab U-20 MM-finaalturniiril õigust Brasiilia mängus

Kolmapäeval, 17. augustil Eesti aja järgi kell viis hommikul algavat kohtumist teenindab kohtunikebrigaad eesotsas soomlanna Lina Lehtovaaraga. Abikohtunikena on ametis Karolin Kaivoja ja šveitslanna Susanne Küng, neljas kohtunik on rootslanna Tess Olofsson. Mäng toimub 35 000 pealtvaatajat mahutaval Costa Rica rahvusstaadionil.

A-alagrupi kohtumise selgeks soosikuks on Brasiilia, kes on senise kahe kohtumisega teeninud neli punkti: Hispaaniaga lepiti 0:0 viiki ning Austraalia alistati 2:0. Costa Rica punktiarve on aga seni avamata, mis tähendab, et alagrupist edasi pääseda ei ole neil enam võimalik.

Kaivoja tänavune hooaeg on olnud erakordselt võimas. 21. mail teenindas ta esimese eestlasena naiste Meistrite liiga finaali, mille järel tõstis karika pea kohale Lyon, samas võistlussarjas oli ta ametis ka veerandfinaalis. Juulikuus oli ta esimese eestlasena ametis täiskasvanute suurturniiril, kui ta valiti naiste EM-finaalturniiri abikohtunikuks.

Kaivoja ootab ees võimalus pääseda suurturniirile ka järgmisel aastal: nimelt valiti eestlanna ka 2023. aastal Austraalias ja Uus-Meremaal toimuvate naiste maailmameistrivõistluste kohtunike kandidaatide sekka, lõplik valik tehakse saja abikohtuniku seast.