Karolin Kaivoja naaseb EM-finaalturniirilt võimsate emotsioonidega

Kolmanda ehk varuabikohtuniku roll tähendas esimese eestlasena täiskasvanute murujalgpalli finaalturniirile jõudnud Kaivoja jaoks, et valmis tuli olla igaks ootamatuseks. Kui esimene või teine kohtumisele määratud abikohtunik ei oleks mingil põhjusel saanud finaalmängu teenindada, tulnuks väljakule astuda eestlannal. Kogu ülejäänud kohtunikebrigaadiga tegi Kaivoja kaasa kõik mängueelsed treeningud ja koosolekud ning jälgis kohtumist Wembley staadionil kohapeal.

Kaivoja sõnul tundis ta end finaalmängu eel pingevabalt ning eestlanna sai täielikult nautida kogu staadionil valitsenud atmosfääri ja olustikku. "Kuigi staadion oli meie saabudes veel tühi, siis sinna astudes sain kohe aru, et Wembley on ikka võimas koht. See tunne, mis oli pärast avavile kõlamist ja kogu seda rahvast nähes, on täiesti kirjeldamatu. Midagi sellist pole mina varem tundnud ja see tõi pisara silma," rääkis Kaivoja. "See on miski, mille nimel olen tööd teinud ja kuhu olen tahtnud jõuda. Kui poodiumil oma medali kätte sain, siis oli väga võimas tunne," lisas ta.

EM-finaalturniiril käis Kaivoja väljakul kahes alagrupikohtumises: 7. juulil Norra ja Põhja-Iirimaa vahelises kohtumises ning 14. juuli mängus, kus läksid vastamisi Itaalia ja Island. "Need mängud läksid väga hästi. Norra – Põhja-Iirimaa mäng oli minu jaoks eriti äge, kuna see oli minu esimene mäng ja toimus kohe finaalturniiri alguses. Teises mängus pidime mängijatega veidi rohkem vaeva nägema, kuna suhtlemise osas tekitasid nemad rohkem põnevust, aga saime hästi hakkama ja ma arvan, et finaal oligi tunnustus selle tehtud töö eest," rääkis Kaivoja ning lisas, et jagab seda head emotsiooni ja uhkust kogu Eestiga.

Karolin Kaivoja tänavune hooaeg on olnud erakordselt võimas. Lisaks EM-finaalturniirile teenindas ta esimese eestlasena 21. mail toimunud naiste Meistrite liiga finaali, mille järel tõstis karika pea kohale Lyon (Prantsusmaa), samas võistlussarjas oli ta ametis ka veerandfinaalis. Kaivojat ootab ees võimalus pääseda teiselegi suurturniirile. Nimelt valiti eestlanna ka 2023. aastal Austraalias ja Uus-Meremaal toimuvate naiste maailmameistrivõistluste kohtunike kandidaatide sekka, lõplik valik tehakse 100 abikohtuniku seast.