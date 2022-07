Kaivoja mõistab EM-finaalturniiril õigust ka neljapäeval

Kaivoja teenindas esimese kohtumise naiste EM-finaalturniiril möödunud nädalal, kui Norra alistas seisuga 4:1 turniiri debütandi Põhja-Iirimaa. Sarnaselt esimesele kohtumisele on ka neljapäevases D-alagrupi vastasseisus brigaadi eesotsas soomlanna Lina Lehtovaara ning teise abikohtunikuna tegutseb Kaivoja kõrval kreeklanna Chrysoula Kourompylia.

Itaalia - Islandi kohtumise neljas kohtunik on rumeenlanna Iuliana Demetrescu, videokohtunikena on ametis portugallased Tiago Martins ja Luis Godinho. Islandil on Belgia vastu teenitud 1:1 viigi järel tabelis kirjas üks punkt, Prantsusmaale 1:5 kaotanud Itaalia puntkiarve on veel avamata.

Itaalia - Islandi kohtumise avavile kõlab Manchesteris 14. juulil Eesti aja järgi kell 19 ning sellele on otsepildis võimalik kaasa elada UEFA.tv vahendusel. Alates veerandfinaalidest, mida peetakse 20.-31. juulini, näitab Inglismaal toimuva naiste EM-finaalturniiri kohtumisi otsepildis ka ERR.