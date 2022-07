EM-il õigust mõistev Kaivoja: mängud VAR-iga on minu jaoks üsna uued

Esimese Eesti jalgpallikohtunikuna täiskasvanute tiitlivõistlustel tööle asuv 29-aastane Kaivoja sõitis Inglismaale hea vormi ja tujuga.

"Ma arvan, et valmistus on olnud pikk, aga väga hea," rääkis Kaivoja intervjuus ERR-ile. "See algas isegi mõni aasta tagasi, kui meid kandidaadiks valiti. Järjepidevalt on enesega tööd tehtud ja ma usun, et see annab enesekindlust ja tugeva põhja, et üldse sinna minna."

Kaivoja on abikohtunik ja tahab olla eksimatu suluseisu määramisel. EM-il tuleb tegutseda koos VAR-i ehk videokohtunikuga ja vajaliku praktika sai ta juuni alguses Türgis toimunud seminaril, kus olid koos kõik finaalturniiril tegutsema hakkavad kohtunikud.

"VAR-iga mängud on ka minu jaoks üsna uued," tõdes Kaivoja. "Selle peale ei tohi väga palju mõelda, et natukene on ikka ärevus sees, kas saab õigel ajal õiged asjad öeldud ja tehtud."

Tippnaiste tempost sai Kaivoja abikohtunikuna kogemuse maikuus Torinos, kui ta teenindas Meistrite liiga finaali, kus Lyon võitis Barcelonat.

"See oli uskumatult eriline. See jõudis kohale hiljem, kui mõtlesin tagasi, et kas ma nüüd päriselt olingi seal väljakul," sõnas Kaivoja. "Väljakul olles oli see tavaline mäng, oled hingega sees ja teed seda nagu alati, aga pärast see tagasivaatav pilk: kas ma tegin selle just ära? See oli unistustes aastate pärast, mitte veel, aga see tuli väga ruttu ja oli väga äge."

Kaivoja järgmine unistus täitub neljapäeval, kui ta asub tööle Norra ja Põhja-Iirimaa mängus. Need koondised kuuluvad A-alaguppi koos võõrustaja Inglismaa ja Austriaga, kes lähevad kokku kolmapeävases EM-i avamatšis. Turniiri mänge näitab ERR otseülekandes 20. juulist, kui algavad veerandfinaalid.