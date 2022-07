Jalgpallikohtunik Karolin Kaivoja teenindab EM-finaalturniiri kohtumist

Sel neljapäeval on naiste Euroopa meistrivõistluste A alagrupi mängus väljakul ka Karolin Kaivoja, kes on esimene eestlane, teenindamas täiskasvanute finaalturniiri kohtumist.

Neljapäeval kohtuvad A alagrupi esimeses mängus Norra ja Põhja-Iirimaa ning kohtunike brigaadi kuuluvad lisaks eestlasele veel õigusemõistjad Soomest, Kreekast, Rootsist ja Portugalist.

Peakohtunik on Lina Lehtovaara Soomest, esimene abikohtunik eestlane Karolin Kaivoja, teine abikohtunik Chrysoula Kourompylia Kreekast ning neljas kohtunik on Tess Olofsson Rootsist. Videokohtunikuna on brigaadis Tiago Martins Portugalist.

Pea sama brigaadiga teenidas Kaivoja ka mai lõpus toimunud naiste meistrite liiga finaali. Ainus erinevus oli neljanda kohtuniku puhul, kes mais oli hoopis Tšehhist.

Naiste Euroopa meistrivõistlused jalgpallis algavad juba kolmapäeval, kui vastamisi lähevad Inglismaa ning Austria naiskonnad.

Kõiki turniiri kohtumisi saab vaadata uefa.tv vahendusel.