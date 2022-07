Peatreener kritiseeris kohtunikebrigaadi valikut, kus oli ka eestlane

Mängu peakohtunik oli Lina Lehtovaara Soomest, esimene abikohtunik eestlane Karolin Kaivoja, teine abikohtunik Chrysoula Kourompylia Kreekast ning neljas kohtunik oli Tess Olofsson Rootsist.

Oma pahameelt Soomest pärit peakohtuniku vastu väljendas Põhja-Iirimaa peatreener juba tunnelis kohe pärast mängu UEFA delegaadile.

"UEFA on väga range selle osas, mis värvidega võistkonnad mängivad ning kuidas me välja näeme, kuid siis määravad nad sellele kohtumisele kohtuniku Põhjamaadest," ütles Shiels.

Mängujärgsel pressikonverentsil avaldas oma arvamust kohtunike kohta ka Norra naiskonna peatreener Martin Sjögren, kes oli kohtunikega rahul. "Me mõistsime mängu kohtunikega ühte moodi ning ma tahan rõhutada seda, et kohtunikud ei ole need, kes mängu otsustavad," ütles Sjögren.

"That was a boo-boo"



Northern Ireland manager Kenny Shiels questioned the referee appointment for his side's 4-1 defeat to Norway in the #WEURO2022 pic.twitter.com/DiOoCWZrEk