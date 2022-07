Itaaliasse siirdunud Kordas: annan endast kõik ja vaatame, mis saab edasi

23-aastane Valentin Kordas on pärit Virumaalt ja võrkpalli juurde jõudis ta harrastusliigas mänginud isa eeskujul. Treeningutega alustas ta Narvas, aga kolis Janis Sirelpuu kutsel gümnaasiumi eelviimases klassis Tallinna ja hakkas mängima TTÜ meeskonnas. Lõppenud hooajal tuli ta Tartu Bigbanki meeskonnaga Balti liiga võitjaks, Eesti meistriks ja karikavõitjaks. Nüüd mängib ta esimest täissuve Eesti koondises ja naudib olukorda.

"Olen päriselt väga rõõmus," rääkis Kordas intervjuus ERR-ile. "Esimesed neli nädalat, kuu aega oli väga raske: koormus ja trennikvaliteet on kõrgemad kui klubides. Kõik naudivad mängu, liiguvad ja annavad kogu aeg maksimumi. Aga nüüd on vorm käes ja mängin enam-vähem."

Kordas on kerkinud vaikselt koondise vaatevälja ja tõstnud taset ründajana - esmalt mängides nurgaründaja, nüüd diagonaali kohal. Kordase sõnul näitab leping Itaalia esiliigaklubiga Motta di Livenza, et ta on võrkpallurina parandanud taset.

"See on ikka samm edasi. Arvan, et saan seal kuidagi ikka hakkama. Vaatame," sõnas ta. "Ma ei tea, kuidas seal edasi läheb. Kaitse on mul kõige parem osa, mõnikord heal päeval ka serv. Rünnak: kui on hea päev, siis löövad kõik hästi. Rohkem on vaja ikka blokiga töötada."

Mullu esmakordselt Eesti koondise särki kandnud Kordase soov on rahvusmeeskonda võimalikult palju aidata ka eelseisvates EM-valikmängudes. Enda võrkpalluri karjäärist rääkides ütleb Kordas, et kui on tahe, tuleb edasi liikuda.

"Ma ei mõtle nii, et mul on nüüd mingi tähtis eesmärk. Ma mängin ja annan endast kõik, mis saab ja vaatame, kuidas läheb edasi. Võib-olla saan veel kusagil sammu edasi teha. Praegu tuleb hooaeg A2 esiliigas, ehk saan A1 liigasse sisse," sõnas Kordas.