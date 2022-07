Saksamaa peatreener EM-finaali eel: unistasime Inglismaaga mängimisest

Kaheksakordne Euroopa meister Saksamaa mängis Inglismaaga finaalis ka 2009. aastal Helsingis, kui toona jäid sakslannad peale lausa 6:2. Seekord oodatakse Wembley staadionile finaali vaatama täismaja ehk 90 000 inimest, kui arvestada ka finaaliga, on sel EM-il staadionitel kokku käinud üle poole miljoni inimese ehk rohkem kui kaks korda enam kui eelmisel EM-il viie aasta eest.

"Inglismaa versus Saksamaa on traditsiooniline, ajalooline mäng. Ma ei erista siin mehi ja naisi: see on jalgpallipidu," rääkis Voss-Tecklenburg pressikonverentsil. "Mõlemad naiskonnad väärivad kohta finaalis, seepärast ootavad kõik seda mängu. Kui oleksime unistanud, oleksimegi valinud selle, et finaalis Inglismaa vastu mängida. Kogu surve on Inglismaa õlgadel," lisas Saksamaa peatreener.

Kui mujal Lääne-Euroopas on naiste jalgpall pea eranditult tõusuteel, on Saksamaal naisjalgpallurite arv juba aastaid olnud langustrendis. Mõnes regioonis on naismängijate arv viimase kümne aasta jooksul langenud enam kui 70 protsenti.

"Tahame mängida oma mängu, olla agressiivsed ja julged, endast kõik anda. Juba järgmisel aastal läheme MM-ile, ehk kahe turniiri vahel pole palju aega ja loodame, et Saksamaa naiste jalgpallil õnnestub mängijaid ala juures hoida ning tüdrukuid juurde meelitada," lisas Voss-Tecklenburg.