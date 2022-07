Eestist läheb maleolümpiale kümneliikmeline koondis

Eesti meeskonda kuuluvad suurmeistrid Aleksandr Volodin (FIDE reiting 2454) ja Meelis Kanep (2417), rahvusvahelised meistrid Andrei Šiškov (2366) ja Kalle Kiik (2365) ning FIDE meister Kirill Chukavin (2418), teatas Eesti Maleliit.

Eesti naiskonna esimene laud on naiste suurmeister Mai Narva (2385), kes hiljuti täitis kolmandat korda meeste rahvusvahelise meistri normi. Naiskonda kuuluvad veel naiste rahvusvaheline meister Margareth Olde (2235) ning naiste FIDE meistrid Anastassia Sinitsõna (2175), Triin Narva (2066) ja Sofia Blokhin (1996).

Eesti koondise mittemängiv kapten ning ühtlasi naiskonna treener on Kaido Külaots. Kõik naiskonna liikmed kuuluvad Eesti Olümpiakomitee süsteemi Team Estonia.

"Eesti on maailma malekaardil esindatud 1930. aastatest. Kolmkümmend suve tagasi saime jälle esineda maleolümpial oma lipu all ning see traditsioon jätkub tänavuse suurturniiriga Indias," sõnas Eesti Maleliidu president Ken Koort esmaspäeval Tallinnas toimunud koondise esitlusel.

"Eestit esindavad seekord nii kogenud mängijad kui ka mitmed noored, kes oma saavutustega on juba murdnud meie koondisse." Ta lisas, et meeste esimesel laual mängiv Kalle Kiik osales juba taasiseseisvusaja esimesel maleolümpial 1992. aastal Manilas.

Algava maleolümpia stardireitingus on Eesti naiskond 30. ja meeskond 57. kohal.

Iga kahe aasta tagant toimuvale maleolümpiale on seekord registreerunud 188 riiki. Medaleid on olümpialt saanud 23 riiki, nende seas Eesti, kui 1939. aastal sai pronksmedali meeskond, kus esimesel laual mängis Paul Keres.

Taasiseseisvusaja parim tulemus kuulub Eesti naiskonnale, kes sai 1994. aastal kuuenda koha.