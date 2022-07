Vips sai vormel-2 sarjas sprindietapil 11. koha

Vips startis rajale neljandalt positsioonilt, kuid kaotas seejärel mitu kohta. Sõidu lõpuks võitles ta end siiski ettepoole, lõpetades sprindietapi kuuendal kohal.

Sõidu võitis Liam Lawson, teise koha sai Jehan Daruvala ning kolmas oli Theo Pourchaire. MM-sarja üldliider Felipe Drugovich lõpetas sõidu neljandana.

Küll aga sai vips karistada ning lõpetas kokkuvõttes 11. kohal.

NEWS | Jüri Vips has been awarded a five second penalty for forcing Marcus Armstrong off track in the Sprint Race. He also gets a penalty point for the offence, making it a total of three.#F2 #FrenchGP