Jüri Vips näitas esimesel vabatreeningul parimat aega

Vips läbis esimesel vabatreeningul 21 ringi ja sai parimal läbimisel kirja 1.46,501. Teiseks tulnud Ayumu Iwasat (DAMS) edestas eestlane 0,166 ja kolmanda koha teeninud Theo Pourchaire'i 0,222 sekundiga. Sarja üldliider Felipe Drugovich (MP Motorsport) oli neljas (+0,348).

Prantsusmaa GP kvalifikatsioon algab reedel kell 19.30.

TOP TEN - PRACTICE



Juri Vips leads into qualifying later on ⏱



Full timings