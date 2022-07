Endine FIA juht avaldas, et vaatab sõite koos Michael Schumacheriga

Kolmapäeval toimus emotsionaalne tseremoonia, kus Ferrari endine tegevjuht ja FIA president Todt ühines Schumacheri naise Corinna ja tütre Ginaga, et kätte saada Nordrhein-Westfaleni riigiauhind.

Tseremoonia toimus Kölnis, umbes kuue kilomeetri kaugusel Hurthist, kus sündisid Schumacher ja tema vend Ralf.

Schumacheri poeg Mick ei osalenud, kuna tal oli väidetavalt halb enesetunne, kuid vormel-1 piloodi osalemine eelseisval Prantsusmaa GP-l ei ole väidetavalt ohus.

Pärast kõne pidamist rääkis Todt Ferrari kuldajast, mil nad töötasid Schumacheriga koos.

Pärast 2013. aasta suusaõnnetust, milles Schumacher sai raskeid peavigastusi, pole teda avalikult nähtud ega temast kuuldud ning tema seisundit on sellest ajast saadik hoolikalt jälgitud.

Todt on varasemalt öelnud, et näeb Schumacherit "vähemalt kaks korda kuus", lisades: "Ma ei jäta teda rahule. Tema, Corinna, pere, meil on olnud nii palju ühiseid kogemusi."

Nüüd kinnitas 76-aastane prantslane, et vaatab koos Schumacheriga võidusõite.

"Ma ei igatse Michaelit, ma näen teda," ütles Todt RTL-ile. "Jah, see on tõsi, ma vaatan Michaeliga koos võistlusi. Muidugi ma igatsen seda, mida me koos tegime."

Viidates oma sõprusele Schumacheri perekonnaga, lisas Todt: "Teie ümber on inimesed, kes on lihtsalt erilised. Mõnes mõttes on Michael ka väga eriline. Ka Corinna, Mick ja Gina on muutunud minu jaoks eriliseks. Nad kõik on saanud minu, mu naise ja poja perekonnaks."

Täpsemalt Corinna kohta lisas ta: "Ta on püsiv, usaldusväärne, pühendunud, alandlik. Rasketel aegadel näete tõelist inimest."

Schumacheri kohta ütles ta järgnevalt: "Mõnikord muudavad edu ja raha sind, kuid Michael pole kunagi muutunud. Ta on nii tugev."