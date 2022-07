Mägi: teeb heameelt, et lõtvus oli olemas

"Võit ei olnud otseselt eesmärk, aga jooks oli suhteliselt sujuv," ütles enda eeljooksu võitnud Mägi. "Kuskil kaheksanda tõkke peal tundus, et olin juba suhteliselt ees. Ega ma käiku liiga välja ei saanud võtta, et seal lõpus puterdama hakata. Tulin lõpuni ja loodetavasti see võit annab parema raja homseks."

Mägi jooksis ajaga 48,78. "Hooaja jooksul on neid jookse ka olnud, kus olen kõvasti rohkem endast rajale jätnud ja aeg on suht-koht sama olnud. Selles mõttes heameelt teeb see, et pigem selline lõtvus oli olemas, mille pärast ma võib-olla kõike arvesse võttes natuke rohkem pead vaevasin, et kas see tunne õigeks ajaks läheb kergeks ja piisavalt lõdvaks. Aga täna oli kombes ja tuleb tänane jooks ilusti homsesse üle kanda," arutles Mägi.

"Tahtsin paar kriitilisemat kohta ära näha. Endale tundus, et oli enam-vähem sujuv [jooks], aga kindlasti saab veel sujuvamaks teha," lisas Mägi, kes vaatas kohe staadionil enda jooksu kordust. "Aga ühtegi suurt error'it ei olnud. Eks natuke kõrgelt võtan neid tõkkeid, aga ei ole hullu."

400 m tõkkejooksu poolfinaalid joostakse Eesti aja järgi esmaspäeva, 18. juuli varahommikul kell 4.03.