Mägiga startiv Warholm: viimased nädalad on olnud lähedal põrgule

Kahekordne maailmameister 400 m tõkkejooksus Karsten Warholm on vigastusest taastunud ning teatas kolmapäevasel pressikonverentsil, et stardib maailmameistrivõistlustel Oregonis. Samal alal stardib ka eestlane Rasmus Mägi.

Juuni alguses vigastas Warholm paremat reit ning viimased nädalad on ta tegelenud taastusraviga Saksamaal. Kolmapäeval toimunud pressikonverentsil teatas Warholm, et on valmis MM-il endast maksimumi andma.

"Kõige suurem katsumus oli stardist esimese tõkkeni minek. Pärast seda tundsin, et olen jälle seal, kus varem. See on väga hea," ütles Warholm pärast teste, mis kinnitasid vigastusest taastumist.

"Ma ei ole sel aastal 400 m tõkkejooksus veel startinud, seega on meil kõigil huvitav näha, kuidas ma kogu distantsi vastu pean. Igatahes olen ma väljakutseks valmis," lisas Warholm.

400 m tõkkejooksu eeljooks on MM-il kavas 16. juulil. Kergejõustiku MM-i näeb otseülekandes ERR-i kanalites.