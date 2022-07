Mägi: tõkkeületuste arv on nii suur olnud, et hakkas midagi tunda andma

"Viimastel päevadel, eeljooksu ja poolfinaali järel on kuskil tuharalihases mingisugune aisting järjest tugevamaks läinud, täna tundus jooksu ajal, et viskas juba väikest longet sisse," rääkis Mägi. "Arvan, et see oli täna põhiline põhjus, miks jooks pigem ei õnnestunud."

Küsimusele, mis hetkel see teda ringil segama hakkas, vastas Mägi: "Väljajooks ongi võib-olla kõige konkreetsema aistinguga. Varasematel päevadel on läinud jooksu käigus paremaks, täna pigem esimese ja teise tõkke vahel mulle endale tundus konkreetselt, et lonkasin. Väga mingit suurt muutust enam jooksu ajal ei tulnud. Ilmselt see tõkkeületuste arv on viimastel päevadel nii suur olnud, et kuskilt midagi hakkas tunda andma."

"Valu mõttes ta ei olnudki nii kannatamine, mingi asi lihtsalt täielikult ei funktsioneerinud. Lõpuni ikka peab jooksma, aga mingisuguse jälje ta kindlasti jättis või teatava ebamugavuse tekitas," lisas Mägi. "Pettumuseks ei nimetaks otseselt. Finaalipääs oli tegelikult päris korralik väljakutse ja katsumus, sellega sain hakkama. Aga igal juhul oleks tahtnud finaalis väärikama soorituse teha."