Rasmus Mägi MM-ist: eesmärgiks on oma võimed võimalikult hästi realiseerida

"Juba kaks päeva pärast Pärnu võistlust sõitsime USA-sse. Kohanemine läks päris sujuvalt ja kiiresti, et pooleteist kuu tagusest ajast oli kogemus alles ja keha oli mõnes mõttes endiselt USA kellaajaga harjunud. Eellaagriga jäin samuti rahule, Ameerika mõistes oli tegemist korraliku treeningkeskusega," rääkis Mägi.

"Tervis on mul korras ning vorm on hea, kiire ja võimas. Kogu võistlushooajale tagasi vaadates on seni olnud väga intensiivne periood. Pärast Turu ja ka Oslo jooksu tundus, et mõistlik oleks hoida keha natukene suurema surve all, seega tegin tugevamaid trenne ja samal ajal ka võistlesin. Kokkuvõttes oli kvaliteetne aeg, mille pealt on hea MM-ile vastu minna."

Neljapäeval sai Mägi tutvuda Eugene'i staadioniga, kus ta tegi ka tänavuse hooaja esimese jooksu. "Eugene'i staadion on üks erilisemaid staadione maailmas. On tunda, et see on sportlastele mõeldud. Mul on siin paar korda varasemalt õnnestunud joosta, rada on korralik ja staadion uhke. Kui tuleb palju pealtvaatajaid, siis on atmosfäär kindlasti väga hea."

Mai lõpus läbis Mägi Eugene'i staadionil 400 meetrit ajaga 48,66. "Tol hetkel oli see hooaja esimene start, mis on alati selline ettevaatlikum sooritus. Rada oli vihmast märg, aga muidu oli enesetunne hea ja selle võistluse soojenduse ajal mõtlesin kiiretele aegadele. Jooks küll tervenisti ei õnnestunud, aga hea asi on see, et mul on siin kogemus all ja kõik liikumised ja asukohad on teada."

400 meetri tõkkejooksus on oodata kõva konkurentsi. Lisaks olümpiavõitjale Karsten Warholmile on stardis ka Tokyos finaalist välja jäänud ameeriklased. "Huvitav on see, et ameeriklastel on Euroopas jooksmine tihtipeale raskem. Nendel võib siin teatud eelis olla, aga siin on ka päris palju teisi elemente peidus. Kindlasti ei piirdu tugevate konkurentide nimistu ainult ameeriklastega. Siin on palju sportlasi, kelle hooaja parim aeg pole hea, aga neil kõigil on võimekust joosta palju kiiremini."

"Nägin täna Karstenit suurel staadionil. Väga ei hakanud teda pinnima, aga küllap ta jookseb. Kindlasti huvitab kõiki, mis tema tegelik seis on. Spordialale üldiselt on hea, kui Karsten on platsis."

Millised on Mägi eesmärgid MM-il? "Eesmärgiks on oma võimed võimalikult hästi realiseerida, et see hea tunne ja ettevalmistus rajale jääks. Mul on tiitlivõistluste kogemus olemas, aga iga jooks on uus ja edukad on tavaliselt need, kes suudavad uutes olukordades kõige kiiremini kohaneda. Usun, et ka see valmisolek on mul olemas."