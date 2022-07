Dos Santos tuli suurepärase ajaga maailmameistriks, Mägi sai kaheksanda koha

Dos Santos jooksis maailmameistrivõistluste rekordi 46,29, ühtlasi on see läbi aegade paremuselt kolmas tulemus, millest kiiremad on olnud vaid maailmarekordimees Karsten Warholm ja ameeriklane Rai Benjamin mullu Tokyo olümpial.

Dos Santose järel võitiski hõbeda Benjamin hooaja tippmargiga 46,89 ja pronksile jooksis end isikliku rekordiga ameeriklane Trevor Bassitt, kes finišeeris ajaga 47,39.

Mägi finišeeris ajaga 48,92, tema ees sai seitsmenda koha Warholm. Kuus nädalat tagasi reielihast vigastanud norralane piirdus ajaga 48,42.