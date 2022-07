Mägi: finaalis lihtsalt tuleb ennastunustavalt joosta, muud ei olegi

Mägi sai enda poolfinaalis ajaga 48,40 kolmanda koha. "Jällegi tundus esimene jooks koosseisu poolest võib-olla kõige lahjem ja nii läks ka. Ei saa öelda, et kindel võis olla, et enda jooksust kolmanda kohaga edasi saab, aga aeg ikkagi oli piisavalt kiire," rõõmustas Mägi. "Ise jooksin esimesse tõkkesse natuke sisse, tõke vist kolises. Ja korra tagakurvis unustasin paar asja ära, mis enne mõelnud olin. Võib-olla pisut raskem ja konarlikum jooks kui eeljooks, aga sellele pole enam väga mõtet keskenduda, nüüd on vaja teisipäevaks (Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikuks – toim) olla paremas konditsioonis."

Mägi jooksis Tokyo olümpiapronksi Alison dos Santose kõrvalrajal, brasiillane võitis selle poolfinaali ajaga 47,85. "Kaks korda vähemalt sel hooajal olen jooksnud tema selja taga. Oslos võib-olla natuke kärsatasin ennast ära, võib-olla sellest ka täna tahtsin ise olla agressiivsem kui eile, aga samas ei tahtnud ka liialt Dos Santose rütmis joosta," arutles Mägi. "Võib-olla sealt tekkis ka selline kummaline olukord, et ei olnud üks ega teine. Tuleb osata igal rajal igas konkurentsis joosta."

"Finaalis lihtsalt tuleb ennastunustavalt joosta, muud ei olegi," lisas Mägi.

Meeste 400 m tõkkejooksu finaal peetakse Eesti aja järgi kolmapäeva, 20. juuli hommikul kell 5.50.