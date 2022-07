Rosberg Hamiltonist: sõprus lagunes, kui võitlesime mõlemad tiitli nimel

Rosberg ja Hamilton olid lapsepõlvesõbrad ja neist said 2013. aastal Mercedeses meeskonnakaaslased.

Kui 2014. aastal oli Mercedesel parim auto, puhkes tiimisiseselt äge rivaalitsemine, mis kulmineerus selleks, et sõitjad ei suhelnud üksteisega võistlusrajalt väljaspool.

"See (sõpruse purunemine) juhtus kohe, kui võitlesime maailmameistritiitli eest, mitte varem," rääkis Rosberg Eurospordile. "Kuid see on alati nii, kui võitlete igal võistlusel edu ja tiitlite nimel. Kui tahad maailmameistriks tulla, ei saa sa mängida "armastust, rahu ja harmooniat"."

"Võitmiseks tuleb limiite testida, eriti kui kaks sõitjat on nii kõrgel tasemel. Sel juhul läheb tihtipeale kitsaks," lisas ta.

Kui Hamilton tuli 2014. ja 2015. aastal vormel-1 sarjas maailmameistriks, võitles Rosberg 2016. aastal end tagasi mängu, mille käigus kohtusid nad Hispaania etapi avaringil ja Austria GP viimasel ringil.

Hamilton on varem teatanud, et ähvardas Mercedesest lahkuda, rõhutades, kui hapuks suhe muutus.

2016. aasta hooaja viimasel võidusõidul Abu Dhabis eiras Hamilton meeskonna korraldusi, et aidata Rosberg tagasi punti, püüdes tiitli võitmiseks autosid nende vahele panna. Rosberg tuli siiski maailmameistriks ja loobus F1-st vaid viis päeva hiljem, saavutades oma unistuse.

"Ma ei kahetse Lewisega peetud lahingust midagi," vastas Rosberg, kui temalt küsiti, kas ta kahetseb Mercedeses veedetud aega. "See oli sensatsiooniline aeg ja suur võitlus. Olen selle üle väga uhke. Vahepeal oleme naasnud neutraalsele tasemele, mis on okei," sõnas Rosberg.