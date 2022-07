Soomlannade teekond EM-il lõppes kiirelt

Kohtumise ainsa värava lõi 72. minutil Londoni Chelsea hingekirja kuuluv Pernille Harder.

Avakohtumises Hispaanialt 1:4 sauna saanud soomlannade jaoks on EM läbi, sest kahe vooruga pole nad punktiarvet avanud. Viimases voorus mängitakse favoriitide sekka kuuluva Saksamaaga. Taani on kolme punktiga alagrupis kolmandal kohal ning neil on viimases voorus vaja võita Hispaaniat, et alagrupist edasi pääseda.