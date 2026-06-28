Colombia ja Portugal mängisid väravateta viiki, Kongo pääses edasi

Jalgpalli MM-finaalturniiri K-alagrupi viimases voorus mängisid Colombia ja Portugal välja väravateta viigi ning Kongo alistas Usbekistani.

Colombia sai Miamis toimunud kohtumises enne esimest joogipausi mitu ohtlikku võimalust, kuid väravat lüüa ei õnnestunud. Portugal tekitas poolaja lõpus olukordi, aga ei suutnud samuti realiseerida. Mäng jätkus teisel poolajal sarnase stsenaariumi järgi kuni Colombia üleminutitel palli Portugali väravasse saatis.

Peakohtunik Alireza Faghani määras aga pärast VAR-iga konsulteerimist, et värava tuli suluseisust ning Davinson Sanchezi tabamus jäi lugemata. Kohtumine lõppeski 0:0 viigiga.

Samal ajal Atlantas toimunud kohtumises läks Usbekistan Kongo vastu juhtima juba kümnendal minutil, kui Eldor Shomurodov keerulise nurga alt palli üle väravavahi pea tõstis. Seitse minutit hiljem saatis Nathanael Mbuku Usbekistani väravasse suurepärase kauglöögi, aga VAR-iga määrati, et kongolane tegi eelnenud olukorras vea ja värav ei lugenud.

Kohtumine kulges seejärel ilma tabamusteta kuni 68. minutini, mil Kongo Yoane Wissa edukast penaltist viigistas. Kongolased läksid seejärel hoogu ning kümme minutit hiljem sai tabamuse kirja ka Fiston Mayele. Esimesel üleminutil lõi Wissa veel ühe, vormistades Usbekistani üle 3:1 võidu.

K-alagrupist pääses esimesena sõelmängudele kahe võidu ja ühe viigiga seitse punkti kogunud Colombia, teise koha sai ühe võidu ja kahe viigiga Portugal. Esimest korda maailmameistrivõistlustel võidu teeninud Kongo tagas kolmanda koha tiimina samuti edasipääsu sõelmängudele, kogudes ühe võidu ja ühe viigi. Usbekistan MM-il punktiarvet ei avanud.

Colombia kohtub 1/16-finaalis Ghanaga, Portugal Horvaatiaga ning Kongo L-alagrupi võitnud Inglismaaga.