Mehhiko ralli tuleb MM-sarja tagasi

Kruusaralli naasmisest teatasid ürituste korraldajad esmaspäeval, kuigi järgmise aasta võistluse toimumise kuupäev ja lepingu pikkus pole veel selgunud.

Viimati külastas WRC Mehhikot 2020. aastal, kui COVID-19 pandeemia hakkas levima üle maailma. Korraldajad olid sunnitud katkestama ralli viimase etapi, et sõitjad ja meeskonnad saaksid koju naasta, kuna ülemaailmsed piirid hakkasid nakatumise vähendamiseks sulguma. Selle aasta Mehhiko ralli peatati Sebastien Ogier' juhtimisel ning prantslane kuulutati võitjaks enne meistritiitli võitu.

On teada, et Mehhiko ralli naaseb WRC-sse järgmisel aastal ning võistlus peetakse Guanajuato osariigis.

Kindel kuupäev pole veel määratletud, kuid kõik viitab sellele, et see peetakse märtsis, nagu on tavaks olnud, et vältida kuumimaid perioode ja järgnevate kuude vihmasid.

Mehhiko ralli president Juan Suberville märkis konverentsil, et tööd uue kokkuleppe saavutamiseks tehti kogu 2021. aasta jooksul.