Vormel-1 sarjas võetakse kasutusele sünteetiline kütus

Vormel-1 on välja töötanud sünteetilise säästva kütuse, mis võetakse kasutusele 2026. aastal, mille eesmärk on 2030. aastaks saada süsinikusisaldus nulli.

Sünteetilisi kütuseid toodetakse tööstusliku protsessiga ja nende põlemisel eraldub ainult süsinik, mis nende valmistamiseks atmosfäärist võeti.

Kütust saab kasutada tavalistes sisepõlemismootorites ja see võib aidata autotööstusel dekarboniseerida.

Vormel-1 sarjas hakatakse seda kasutama alates 2026. aastast uue põlvkonna hübriidmootorites.

Need suurendavad mootori hübriidosa toodetud võimsuse osakaalu võrreldes juba 2014. aastast kasutatud ülitõhusate mootoritega.

F1 rõhutas oma pühendumust täielikult säästvatele kütustele esmaspäevases avalduses, milles kirjeldati üksikasjalikult oma edusamme eesmärkide suunas.

Avalduses ei täpsustatud, et kütus, mida arendati oli sünteetiline, kuid allikas F1-st kinnitas BBC-le, et see nii oli.