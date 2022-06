Ottesen: kahevõistlus võib olümpialt välja jääda, kui naisi ei kaasata

Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) kahevõistluse võistluste direktor Lasse Ottesen tunnistas, et spordiala võib kaotada oma taliolümpiakoha, kui kavasse ei lisata naisi.

Kahevõistlus, mis ühendab murdmaasuusatamist ja suusahüppeid, on olnud kõikidel talimängudel alates esimestest olümpiamängudest Chamonix's 1924. aastal, kuid ainult meestele.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) püüdleb soolise võrdõiguslikkuse poole, mistõttu on tehtud jõupingutusi naiste kahevõistlusesse kaasamisega, kirjutab väljaanne Insidethegames.

2021. aasta maailmameistrivõistlustel debüteeris naiste ala ning hooajal 2020-2021 toimus ka esimene MK-sari.

Siiski kardetakse, et naiste kahevõistlus on endiselt liiga vähe arenenud, et tagada oma olümpiakoht järgmistel mängudel Milanos Cortina D'Ampezzos 2026. aastal.

Mõned kardavad, et see võib viia selleni, et ROK jätab soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks ära ka meeste arvestuse.

ROK arutab Milano Cortina 2026. aasta spordiprogrammi järgmisel juhatuse koosolekul reedel, 24. juunil.