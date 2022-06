Naiste kahevõistlus 2026. aasta olümpiale ei pääse, mehed esialgu jätkavad

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) avaldas reedel, et naiste kahevõistlus 2026. aasta Milano olümpiale ei pääse, mehed saavad seal veel võistelda. Ala edasine saatus olümpiaprogrammis on aga jätkuvalt lahtine.

Kahevõistlus on taliolümpial ainus ala, kus naised ei võistle, kuigi naiste kahevõistlusel on nüüd ka MK-sari ja maailmameistrivõistlused.

Seejuures veel teatas ROK, et Milano olümpiast saab sooliselt kõige tasakaalustatum taliolümpia ajaloos. "2026. aasta Milano Cortina olümpial on rekordiline arv naiste võistlusi ja need on sooliselt kõige tasakaalustatumad taliolümpiamängud, 47 protsenti osalistest on naised," seisis ROK-i pressiteates.

ROK-i teatel arutas nende täitevkomitee kahevõistluse saatust ning neile valmistas muret, et viimasel kolmel olümpial on 27 võimalikust medalist jagatud vaid nelja riigi vahel, lisaks on kõikidel nendel olümpiatel olnud kahevõistlusel kõige kehvemad vaatajanumbrid.

Pärast pikka arutelu otsustati, et meeste kahevõistlus jääb Milano olümpia programmi, kuna olümpiani on jäänud kolm ja pool aastat ning paljud on juba alustanud treeninguid eesmärgiga võistelda Milano olümpial. Kuna aga naiste kahevõistlus pole olümpiakavas olnudki ja ka maailmameistrivõistlused on naiste kahevõistluses olnud vaid korra, otsustati, et naised Milanosse ei pääse.

Kas kahevõistlus on ka 2030. aasta olümpiaprogrammis, sõltub ROK-i teatel sellest, kas ala suudab positiivses suunas areneda, tuues rohkematest riikidest osalejaid ning pakkudes huvi ka pealtvaatajaile.