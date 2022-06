Petrov jõudis snuukri EM-il finaali ja sai võimaluse pääseda profituurile

Kogu turniiri vältel tugevat mängu näidanud Petrov võitis neljapäevases veerandfinaalis Ukraina tulevikulootust, 16-aastast Iulian Boikot seisuga 4:1. Kindlasti tuleb siinkohal pöörata tähelepanu ka asjaolule, et Boiko teenis snuukri profituuri pääsme juba kaks aastat tagasi, olles sellel hetkel kõigest 14-aastane. Paraku oli profituuri tase Boiko jaoks sellel hetkel liiga kõrge, mistõttu langes noor ukrainlane profituuri konkurentsist välja.

Reedeses poolfinaalis alistas Petrov Saksamaa esindaja Umut Dikme seisuga 4:2 ning tagas sellega koha finaalis. Finaalis kohtub Petrov Belgia esindaja Ben Mertensiga, kellel on samalt turniirilt taskus juba U-21 vanuseklassi Euroopa meistritiitel ning sellega kaasnev kaheaastane profiliiga pääse.

Finaal algab reedel Eesti aja järgi kell 17.00. 2017. aastal pidi Petrov sama võistluse finaalis tunnistama vastase 7:3 paremust.

Finaali võitja tagab endale lisaks Euroopa meistritiitlile ka kaheaastase profiliiga pääsme, kus osalevad absoluutsed maailma tipud nagu Ronnie O'Sullivan, Mark Selby ja paljud teised.

"Meil on olemas mitteametlik info, mis on tulnud suhteliselt ametlikust allikast, et finaali tulemusest hoolimata on Petrov esimene Baltikumi snuukrimängija, kes teenib endale kaheaastase pääsme snuukri profiliigasse. See muudab Eesti piljardispordi jaoks nii mõndagi!", ütles pärast poolfinaalkohtumist alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.