Andres Petrov tuli snuukris Euroopa meistriks

Finaalis asus esimese partii järel juhtima Mertens, kuid Petrov võitis järgmised kaks freimi ning haaras juhtohjad enda kätte. Paraku tegi Belgia snuukrimängija seda sama ning läks viie võiduni peetavat mängu 3:2 juhtima.

Võistlus jätkus väga tasavägiselt ning Petrov viigistas taas seisu. Seitsmenda ja väga olulise freimi võidu võttis eestlane, mis tähendas, et Belglane ei tohtinud enam kaotada ühtegi partiid. Vastasel juhul saab Petrov kulla. Eestlaste rõõmuks mängis Petrov otsustavat freimi väga meisterlikult ning võitis Euroopa meistrivõistlustelt kuldmedali.

Finaali jõudmisega oli Petrov juba kindlustanud kaheaastase profiliiga pääsme, kus osalevad absoluutsed maailma tipud nagu Ronnie O'Sullivan, Mark Selby ja paljud teised.

Petrovi vastu finaalis mänginud Ben Mertensil on hoolimata finaali kaotusest taskus juba U-21 vanuseklassi Euroopa meistritiitel ning sellega kaasnev kaheaastane profiliiga pääse.

2017. aastal pidi Petrov sama võistluse finaalis tunnistama vastase 7:3 paremust.

"Kuigi oli selge, et Petrov oleks kaheaastase profiliiga pääsme teeninud ka ilma finaalkohtumist võitmata, siis on värske Euroopa meistrina kindlasti psühholoogiliselt parem liituda profiliigaga. Andrese töökus, pühendumine, järjepidevus ja kirg ala vastu on teda tänaseks viinud sinna, kuhu pääsevadki vaid maksimaalselt pühendunud sportlased – Snuukri Main Tour`ile ehk ala eliitliigasse kus osaleb vaid maailma 120 parimat snuukrimängijat. Kindlasti on see kogu Eesti spordile ja eriti loomulikult piljardispordile väga suur samm edasi," ütles peale finaalkohtumist alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.

Enne finaali:

Neljapäevases veerandfinaalis võitis Petrov Ukraina tulevikulootust, 16-aastast Iulian Boikot seisuga 4:1. Reedeses poolfinaalis alistas Petrov Saksamaa esindaja Umut Dikme seisuga 4:2 ning tagas sellega koha finaalis.