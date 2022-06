Bottas: vormel-1 autode põrkamine on muutunud ohtlikuks

Alfa Romeo meeskonnas sõitva Valtteri Bottase sõnul on vormel-1 autode põrkamine ohtlikuks muutunud ning usub, et see võib tulevikus õnnetusi põhjustada.

2022. aastaks tehtud muudatused autode disaini osas põhjustavad masinate põrkamist sõidu ajal, vahendab BBC.

Lewis Hamilton (Mercedes) ütles peale Bakuu etappi, et ta on mures Kanada GP pärast, kuna auto põrkamine põhjustab tugevaid seljavalusid.

"Näen, kui valus on osadel sõitjatel pärast võistlust," sõnas Bottas. "Teatud kiiruste juures ja kurvides on autod selle tõttu ka vähem kontrollitavad. See on muutunud tõsiseks probleemiks," lisas Bottas.

"Ma ei ole kindel, kui jätkusuutlik see tulevikus on. Me hakkame nägema juhtide vigastusi lihtsalt autoga sõitmise tõttu, mis ei tohiks nii olla," ütles Bottas BBC-le.

Põrkamine on tingitud sellest, et auto põrand tõmbub kiirusega maapinnale nii lähedale, et surujõud kaob ajutiselt, kuni auto sõidukõrgus jälle uuesti suureneb.