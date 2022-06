Itaallane tähistas lõpusirgel etapivõitu, aga konkurent oli juba finišis

Leknessund kuulus jooksikute gruppi, kellest oli umbes 50 kilomeetrit enne etapi lõppu alles jäänud kuus meest, aga norralane näitas lõputõusul head jalga ning läks 18 km enne finišit soolovõitu püüdma.

Kuigi peagrupp püüdis teised jooksikud kinni, jäi Leknessundi minek vähemalt Alberto Bettioli jaoks üllatuseks, sest kui itaallane ületas finišijoone peagrupi kiireima mehena, tõstis ta käed võidu tähistamiseks taeva poole. Senise karjääri tähtsaima võidu noppinud 23-aastane norralane oli selleks ajaks juba 38 sekundit kohal olnud.

"Who's going to break the news to him?"



Alberto Bettiol thinks he's won the stage... but Andreas Leknessund had already soloed to victory



At least Matteo Trentin found it funny #TourdeSuisse2022 | @MATTEOTRENTIN | @AlbertoBettiol pic.twitter.com/ckieokrQ2Y