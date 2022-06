Noormeeste U-19 koondis jäi Balti turniiri avamängus alla lätlastele

Läti tegi asjad selgeks juba avapoolajal, kui neil õnnestus eestlaste väravasse saata neli vastuseta palli. Esimene tabamus sündis neljandal minutil, kui Georgijs Sackovsi madal löök veeres õnnetul kombel Eesti väravas seisnud Kaupo Kruusmäe käte ja jalgade vahelt võrku, vahendab EJL.

Seejärel suutis Läti veel paaril korral raamide vahele lööke suunata, kuid need üritused lõppesid esialgu siiski Eesti jaoks ohutult. Vaheajapausile tuli siiski minna kindlas kaotusseisus, kui 21. minutil suunas Valerijs Lizunovs peaga võrku tsenderduse. Avapoolajal tegid veel skoori Bruno Melnis ja Niks Sliede.

Teisel kolmveerandtunnil ei läinud asjad Eesti jaoks helgemaks, kui 50. minutil oli taas täpne Melnis ja kaks minutit hiljem sai jala valgeks Kristaps Daniels Krievinš. Eesti jõudis oma auväravani 55. minutil, kui Karel Eermel õnnestus väravavahist tagasi põrkunud pall võrku saata. Lõppskoori vormistas 64. minutil Grigorijs Degtjarevs.

Koondise peatreeneri Alo Bärengrubi sõnul läksid tänases kohtumises asjad üsna kiirelt allamäge. "Mängule tulime vastu kindla plaaniga, aga see läks täna totaalselt metsa ja valesti läks kõik, mis minna sai. See algas juba esimeses väravast ja pärast seda õnnestusid lätlastel asjad kõvasti paremini," sõnas Bärengrub. "

"Teadsime, kuidas vastased äärtel oma liikumisi teevad ning see oli trennides läbi räägitud ja proovitud. Kurvaks teeb see, et kuigi me nende plaani teadsime, siis mängus ei suutnud me neid konkreetseid olukordi elimineerida," lisas ta.

"Praegu on sellest mängust kindlasti halb maitse suus, aga tagantjärgi tulemust enam muuta ei saa. Ma julgen väita, et tänane mäng oli täielik ebaõnnestumine. Ma nägin palju individuaalseid eksimusi ja kindlasti on vastutus ka minu teatud valikutel. Nüüd peame uute mängudega need vead parandama."

Neljapäeval ei teinud koondise eest kaasa paar esialgu nimekirja kaasatud mängijat. Martin Vetkal jäi Itaaliasse oma koduklubi juurde, kui Roma U-18 meeskonda ootavad ees otsustavad kohtumised. Mängudeks Soome ja Leeduga liituvad koondisega Tallinna Kalevi hingekirja kuuluv Ramol Sillamaa ja Levadia poolkaitsja Artur Sakarias.

Teises avaringi kohtumises mängisid Soome ja Leedu väravateta viiki. Järgmisena toimuvad kohtumised laupäeval, 11. juunil, kui Eesti läheb kell 13.00 vastamisi soomlastega ning Läti ja Leedu madistavad omavahel kell 16.00. Eesti mängudest teeb otseülekande Soccernet.