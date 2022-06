Eesti U-19 jalgpallikoondis lõpetas pika võidupõua

Eelmises kahes mängus vastavalt Lätile ja Soomele kaotanud Eesti avas esmaspäeval skoori juba neljandal minutil, kui Kevin Burovi hea läbisöödu järel pääses Mihhail Orlov kaitseliini selja taha ning igapäevaselt Ida-Virumaa FC Alliance'is mängiv ründaja realiseeris olukorra kindlalt. Tosin minutit hiljem suurenes Eesti eduseis, kui avavärava autor Orlov murdis vasakust äärest karistusalasse ja leidis sööduga penaltipunkti lähistelt Markus Riisenbergi, kes lükkas palli võrku, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee.

Koondise peatreener Alo Bärengrub kiitis meeskonna avapoolaja esitust. "Esimesel poolajal oli meie häälestatus hea ja leedulased olid veidi passiivsemad. Alustasime kohtumist hoogsalt ja lisaks löödud väravatele oli meil veel mitmeid võimalusi skoori suurendamiseks," sõnas peatreener.

Teisele poolajale tulid tagaajaja rollis olnud leedulased peale suure tuhinaga. Sihile jõudsid vastased 52. minutil, kui Faustas Stepanovicius tegi skoori iluväravaga, saates ligi 25 meetrilt palli lati alla. Leedu sai oma tabamusest indu juurde ning mängu lõpp muutus närviliseks. Leedulased jäid normaalaja viimasel minutil ka vähemusse. Vaatamata vastaste tugevale survele õnnestus Eestil siiski eduseisust kinni hoida ja lõpetada turniir positiivse noodiga.

Viimati sai Eesti U-19 jalgpallikoondis võidurõõmu maitsta 2018. aasta septembris, kui Valgevene alistati toona 1:0. Sellele järgnesid kolm viiki ja 19 kaotust.

"Teisel poolajal hakkasid rolli mängima erinevad nüansid ja vastaste surve ei lasknud meil enam nii vabalt mängida. Võib ju mõelda, et tahaks ise rohkem domineerida, aga tihtipeale surub kaotusseisus olev meeskond sind sügavamale kaitsesse ja mäng läheb rohkem võitluse peale. Meie jaoks oli see kindlasti uutmoodi kogemus eduseisus mängida ja vastu pidada. Rahvusvahelised mängud käivad võidu peale ja oleme kindlasti nüüd emotsioonide ja kogemuste võrra rikkamad. Ütlesin ka pärast mängu poistele, et see võiduemotsioon tuleb meeles hoida, et järgmisel korral tead mida selle saavutamiseks teha," lausus Bärengrub.

Teises esmaspäevases kohtumises kindlustas Läti 0:0 viigiga Soome vastu turniiri üldvõidu, jättes meie põhjanaabrid teisele kohale. Eesti teenis tänu võidule kolmanda koha, edestades Leedut ühe punktiga. "Võib öelda, et meie jaoks oli parajalt katsumusterohke Balti turniir. Alustades juba võistkonna komplekteerimisest, kus oli palju mõtteainet. Lõppkokkuvõttes tahtsime kindlasti rohkemat, kuid asjaolusid arvestades võib turniiriga pigem rahule jääda," lausus Bärengrub lõpetuseks.

Septembris ootab U-19 koondist ees EM-valikturniir, kui Poolas minnakse lisaks võõrustajatele vastamisi Itaalia ning Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslastega. "Mängijad lähevad nüüd tagasi oma koduklubide juurde ja meie mõtted hakkavad liikuma valikturniiri poole. Balti turniir oli meie jaoks viimane suurem proovikivi enne valikmänge. Saime näha mõningaid uusi mängijaid ja proovisime erinevaid asju. Nüüd on vaja poistel näidata häid esitusi koduklubides ja püsida terved," rääkis Bärengrub järgmistest sammudest.