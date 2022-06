Liiga vara tähistanud van Aert jäi Dauphine velotuuril etapivõidust ilma

Etapi viimasel tõusul tundus, et liidrigrupi keskel olnud van Aert on raskustes ja kõrgesse mängu tal asja pole, kuid belglase meeskonnakaaslased tõid ta vahetult enne lõpuspurti grupi etteotsa.

Paar meetrit enne finišit hakkas van Aert etapivõitu tähistama, tõstes käed taeva poole, kuid viimasel hetkel möödus temast suurepäraselt rünnaku ajastanud Gaudu. Kolmandana ületas finišijoone Victor Lafay (Cofidis).

"Tõstsin käed natukene liiga vara üles ja mul on tegelikult väga häbi, et niimoodi kaotasin. Olen pettunud, et me ei lõpetanud täna oma tööd, olime nii lähedal etapivõidule," tõdes van Aert pärast võistlust, vahendab Eurosport.

Vaatamata piinlikule olukorrale tõusis van Aert velotuuri üldarvestuses liidrikohale. Belglasest jääb kuue sekundi kaugusele teisipäeval võidutsenud Gaudu ning kolmandal kohal on Lafay, kes kaotab van Aertile 12 sekundiga.