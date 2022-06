Kullerkann: peame suutma rohkem palle üles tuua ja tõsteid realiseerida

Kohtumises Sloveeniaga pidas sajanda mängu Eesti koondise eest nurgaründaja Nette Peit. Naiskonna resultatiivseimaks tõusis diagonaalründaja Kertu Laak, kes tõi tiimile 30 punkti.

Eelnevalt oli koondis 3:0 võitnud Luksemburgi ja kaotanud 2:3 Portugalile, kes juhib täisedu ehk kolme võiduga alagruppi. Sloveeniaga matš oli temporündaja Liis Kullerkannu hinnangul kvaliteedi poolest senistest parim.

"Õnnestusime selles, et me ei teinud palju omavigu, me ei andnud neile otse punkte ja ka servil olime paremad," rääkis Kullerkann. Negatiivse poole pealt ilmselt see, et me ei realiseerinud tõsteid nii hästi kui vastased, kindlasti polnud ka vastuvõtt nii hea kui oleks võinud olla."

Järgmise mängu peab Eesti naiskond Hõbeliigas kolmapäeval, võõrustades Tartus oma esimeses kodumängus Rootsit, kel tabelis kaks võitu ja üks kaotus. Seda mängu näeb otseülekandes ERR-is.

"Sloveenia mäng oli päris hea ettevalmistus, neil on head ja agressiivsed ründajad. Kindlasti peame suutma kaitses rohkem palle üles tuua ja suutma rünnakul rohkem tõsteid realiseerida," rääkis Kullerkann edu võtmetest.