Igonen: saan aru, miks Messi on parim jalgpallur maailmas

"Ükskõik, kes sulle viis väravat lööb: see ei ole hea tunne," tõdes Eesti koondise väravasuul seisnud Matvei Igonen mängu järel intervjuus ERR-ile.

"Kui ma mõtlen, kuidas ta lõi, on see natuke teistsugune, aga praegu mõtlen, et viis on väga palju. Ta näitas täna maailmataset, saan aru, miks ta on kõige parem jalgpallur maailmas," lisas Igonen.

Mängu esimene värav sündis juba üheksandal minutil, kui Igonen tuli väravast välja ning tõmbas karistusalas maha German Pezzella. Samas olukorras oleks Argentina mängijat ilmselt takistama jõudnud ka Sergei Zenjov.

"Võib-olla arvasin valesti, minu perspektiiv oli, et sööt läks kaugele ja mul on aega pallini jõuda. Kuskilt ta tuli minu ja [Sergei Zenjovi] vahele. Mu sõbrad juba kirjutasid mulle, et pigem oli penalti, tahan ka ise vaadata, aga praegu tundub, et oleksin pidanud liinis seisma."