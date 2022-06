Mets: Messi demonstreeris meile lihtsalt oma kvaliteeti

"Tema kvaliteet on lihtsalt nii kõrge, et ta leiab kõige pisematest ruumidest võimaluse peale lüüa ja seda veel nii hästi, et väravavahil ei jäägi mingit võimalust. Demonstreeris meile lihtsalt oma kvaliteeti," võttis Argentina pallivõluri purustustöö kokku Eesti koondise kaptenipaela kandnud Karol Mets.

Messi neljanda väravani viis kurioosne olukord 71. minutil, kui Eesti mängijad jäid ootama, et kohtunik vilistaks nende väljakupoolel vea ja annaks Argentinale karistuslöögi, kuid mäng jätkus ja vastaste kapten lahendas järgnenud rünnaku resultatiivselt ära.

"Ma täpselt ei teagi, mis seal juhtus: ootasin oma mängijalt söötu, aga siis nägin, et mäng peatus. Üritasin viimasel hetkel päästa, mis päästa annab. Peab uurima, mis seal täpselt juhtus, jäime seisma ja ei mänginud lõpuni," selgitas Mets.

"Mõned väravad ikkagi kinkisime neile ka," lisas kaitsja. "Kahel puhul ei pidanud nad ise väga palju tegema, et väravani jõuda, selles osas jääb palju kripeldama. Parem meeskond võitis, uskumatult raske oli vahepeal kaitsta. Minul õnnestus Messi vastu mängida suurem osa ajast, need liikumised palliga ja pallita; kogu aeg oli aktiivne, väga raske oli teda kinni panna. Olime enne mängu positiivselt meelestatud, kellelgi ei olnud aukartust, proovisime süstida üksteisele julgust ka palliga pressingu all mängida," sõnas Mets.